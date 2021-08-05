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Sorumsuz sürücü köpeği ezdi, yoluna devam etti...O anlar kamerada
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5 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Sorumsuz sürücü köpeği ezdi, yoluna devam etti...O anlar kamerada

Sorumsuz sürücü köpeği ezdi, yoluna devam etti...O anlar kamerada

Köpeğin ezilme anı

( ORDU ) ORDU

Sosyal Medya Para Cezası Akalan Kamera Yansıma 


- Ordu’da sorumsuz bir araç sürücüsü sahipli köpeği ezerek arkasına bile bakmadan kaçtı. Araç sürücüsüne 1000 lira para cezası verilirken köpek ezilmesine rağmen günlük yaşantısını sürdürüyor. Korgan ilçesinde seyir halinde olan 52 HK 119 plakalı araç, cadde üzerinde uzanan köpeği ezerek arkasına bile bakmadan devam etti. Ezilmesine rağmen can havliyle fırlayan ve ara sokaklarda kaybolan köpekten haber alınamadı. Olayın bir işyeri kameralarına yansımasının ardından sosyal medya ayağa kalktı. Olayın çıkmasının ardından şahıs yakalandı. Şahsa Kabahatler Kanunu kapsamında 1000 lira para cezası kesildi. Otomobilin ezdiği köpek ise ertesi gün sahibinin bulunduğu işyeri önünde görüldü.
Vatandaşlar köpeğe ilgi gösterirken, Ordu Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı köpeğin bakım ve beslenmesini üstlendi.
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