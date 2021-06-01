Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
1 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
- Sorgun’da uyuşturucu operasyonu

- Sorgun’da uyuşturucu operasyonu

Görüntü Dökümü

Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Urus Kurusıkı Tabanca 

- -Şahısların evlerinde yapılan aramalar
- -Şahısların adliye sevk edilmesi

( YOZGAT ) YOZGAT

- Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 farklı adrese yaptığı operasyonda; 1 kg. toz esrar, 40 adet ecstasy hap, 3 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet hassas terazi ele geçirdi. Edinilen bigiye göre; Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu temin ederek satmaya çalışan; O. S. G ile M. A. Ö isimli şahısları takibe aldı. Şahıslara ait 3 farklı adrese operasyon düzenleyen emniyet ekipleri, yapılan aramalarda; 1 kg. toz esrar, 40 adet ecstasy hap, 3 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet hassas terazi ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Yozgat E Tipi Cezaevine gönderildiler. (RY-GF-Y)
İlgili Foto Galeriler
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement