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15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Sorgun’da 3 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı

Sorgun’da 3 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı

-Çatı katı alev alev yanması

Çatı Katı Bild Cep Telefonu Yangına Müdahale 

- -Yanan binanı çatından görüntü
- -İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi
- -Çevredeki vatandaşlardan görüntü
- -Detay

( YOZGAT ) YOZGAT

- Yozgat’ın Sorgun İlçesinde 3 katlı bir apartmanın çatı katında yangın çıktı. Çatı katının alev alev yanma anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla an ve an kaydedildi. Olay dün gece saatlerinde Sorgun Yeşilöz Mahallesi 2131 Sokak üzerinde bulunan Ömer Altunok’a ait apartmanın çatı katında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı binanın çatı katından çıkan alev ve dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Sorgun Belediye İtfaiye ekipleri yangını 1 saatlik çalışmanın ardından söndürdü. Yangında can ve yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı. (RY-GF-
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