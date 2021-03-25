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25 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Sorgun Cumhuriyet Savcısı Salkım başından vuruldu

Sorgun Cumhuriyet Savcısı Salkım başından vuruldu

hastaneden görüntü

Cumhuriyet Cumhuriyet Savcısı Toplantı Ağır Yaralı Ameliyat 

-fotoğraf

( YOZGAT )- Kafasından vurulan cumhuriyet savcısı yoğun bakımda- Başından vurulan Sorgun Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım, Yozgat Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı YOZGAT

- Yozgat’ta başından vurulan Sorgun ilçesi Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Edinilen bilgiye göre, olay geçtiğimiz gece Yozgat’ın Sorgun ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir ikamette meydana geldi. Başından vurulan Sorgun Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım, önce Sorgun Devlet Hastanesi’ne, ardından Yozgat Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak ameliyata alındı. Ağır yaralı olarak hastaneye ulaştırılan Salkım'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Salkım'ın ne şekilde yaralandığı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, savcının başka kamu personellerinin de bulunduğu bir ev toplantısında yaralandığı iddia edildi.
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