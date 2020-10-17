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17 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Sopa ile dövülen köpeğe jandarmanın şefkati

Sopa ile dövülen köpeğe jandarmanın şefkati

Köpek kulübesi ve köpek

Yumurta Jandarma Acımasız Köpek Cep Telefonu 

-Jandarma köpeği seviyor
-Köpeğe yemek ve su veriliyor
-Fotoğraflar

( BARTIN ) - BARTIN

- Bartın’da kümese girip yumurtaları yediği için sopayla dövülen köpeği Jandarma sahiplendi. Jandarma personeli tarafından tüm bakımları yapılan köpeğe boncuk ismi verildi.
Bartın’da yaşayan H.Ş. bahçesindeki tavuk kümesine girerek yumurtaları yiyen köpeği acımasızca dövmüş ve o anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülenmişti. Bartın merkeze bağlı Akçamescit köyünde meydana gelen olayda H.Ş. bahçesindeki tavuk kümesine giren ve sürekli tavuk yumurtalarını yiyen köpeğe sopa ile saldırmıştı. Elindeki sopa ile köpeği kovalayan ve defalarca kez sopa ile köpeğe vuran H.Ş.’yi gören komşu çocukları “Yapma, vurma” diye ağlayarak H.Ş.’ye köpeği bırakmasını söylerken o sırada bahçede olan annelerinden de köpeği kurtarmasını istemişlerdi. Cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülenen o anların ardından vatandaşların şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Jandarma karakolunda ifadesi alınan H.Ş. hakkında Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nce Hayvanları Koruma Kanunundan cezai yaptırım uygulanacağı öğrenilirken şiddete maruz kalan köpeğe Kozcağız Jandarma Karakolu personeli sahip çıktı. İsmi ‘Boncuk’ oldu İsmi Boncuk verilen köpek için karakol bahçesinde üzerinde ‘Boncuk’ yazılı kulübe yapıldı. Jandarma personeli tarafından tüm bakımları yapılan Boncuk isimli köpek, Jandarma personelinin de gözbebeği oldu. (BB-OA
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