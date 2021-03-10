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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Söndürmek için 40 ton su kullanılan yangın devam ediyor

Söndürmek için 40 ton su kullanılan yangın devam ediyor

-Yangın bölgesinden görüntüler

Ormanlı Gesi 

--Ekiplerden detay

( AYDIN )- Hafriyat döküm alanındaki yangın 5 saattir devam ediyor AYDIN

- Aydın’ın Kuşadası ilçesinde hafriyat ve molozların döküldüğü alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları beş saattir devam ederken, 40 ton su kullanıldığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Karaova Mahallesi’ndeki hafriyat atıkları ve molozların döküldüğü alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ormanlık bölgenin hemen yanında bulunan alanda çıkan yangın sonrası itfaiye ekiplerine haber verildi.
Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi Kuşadası İtfaiye Amirliği ekipleri yangına hemen müdahale etti. Bir anda büyüyen alevlerin ormanlık alana sıçramaması için ekipler yoğun çaba sarf ediyor. Hafriyat alanındaki lastik, kablo gibi yanıcı maddelerin olması söndürme çalışmalarını zorlaştırırken, beş saattir müdahale edilen yangında yaklaşık 40 ton su kullanıldığı öğrenildi. (OD-Y)
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