Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
- Söndürme ve soğutma çalışması sürüyor - Çalışmalar gece boyunca sürdü
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
4 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Söndürme ve soğutma çalışması sürüyor - Çalışmalar gece boyunca sürdü

- Söndürme ve soğutma çalışması sürüyor - Çalışmalar gece boyunca sürdü

-Yanan alanlardan ve söndürme çalışmaları

Yangın Orman İşçisi 

--Fenalaşan orman işçisinin ambulansa alınması

( MUĞLA ) - Söndürme ve soğutma çalışması sürüyor- Çalışmalar gece boyunca sürdü MUĞLA

- Muğla’nın Bodrum ilçesinde çıkan yangında söndürme ve soğutma çalışmaları gece boyunca sürdü. Edinilen bilgiye göre, Milas’ın Beyciler Mahallesi’nde başlayıp Bodrum’a da sıçrayan yangınla mücadele sürüyor. Muğla, Bodrum ve pek çok ilden orman ve itfaiye ekipleri çalışmalara devam ediyor. Ekipler, bölgede yeniden bir alevlenme olmaması için soğutma çalışmalarını gece boyunca sürdürdü. Ekiplere çok sayıda gönüllü de yardım etti. Yeniköy Mahallesi’ne doğru ilerleyen alevlerin önünün kesilmesi için iş makineleri ile yol açılarak müdahale edildi. Sağlık ekipleri yangın söndürme çalışmaları esnasında fenalaşan ve hafif şekilde yaralananlara hızlı şekilde müdahale etti. (HY-OD-Y)
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı