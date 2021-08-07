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Söndürme helikopterleri arı gibi çalışıyor
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7 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Söndürme helikopterleri arı gibi çalışıyor

Söndürme helikopterleri arı gibi çalışıyor

HELİKOPTERLERİN ÇALIŞMALARI

( AYDIN ) AYDIN

Orman Yangınları Yangın Devam Eden Orman Yangınları Altın Helikopter 


- Aydın Muğla’da devam eden orman yangınlarında görev alan helikopterler arı gibi çalışıyor. Orman Bölge Müdürlüğü 28 helikpterle söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Antalya bölgesindeki yangınların kontrol altına alınmasının ardından Orman Genel Müdürlüğü tüm hava gücünü Muğla Bölgesindeki yangınlara kaydırdı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’nün sorumluluk sahası içerisinde yer alan Aydın Çine Akçova Bölgesi’ndeki Gökbel Dağı’ndaki yangına helikopterler durmadan su taşıyor. Devletin tüm unsurlarının seferber olduğu yangının sürdürülen çalışmalarla en kısa sürede kontrol altına alınıp söndürülmesi hedefleniyor.
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