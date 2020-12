Sonbahardan dünyaya mesaj: “Temizlik-Maske-Mesafe”

-Mama ve su kaplarının yerleştirilmesinden görüntü

-Belediye görevlisinin mama ve su koymasından görüntü

-Kedilerin mama ve su içmesinde görüntü



( DENİZLİ -DRONE)- Pamukkale Belediyesi sokaktaki can dostlarını unutmadı- Başkan Örki: “Sokak hayvanlarımızı unutmadık, su ve mama desteği sağladık” DENİZLİ



- Pamukkale Belediyesi, sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde sokakta yaşayan can dostları unutmadı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Korona virüs nedeniyle evlerimizde kaldığımız bu günlerde sokak hayvanlarımızı unutmadık. Onlara su ve mama desteği sağladık” dedi.

Hayvan dostu olduğunu her fırsatta ispatlayan Pamukkale Belediyesi, geçtiğimiz kış, ilçe genelinin önemli noktalarına belediye personelinin ahşap atıklardan yaptığı kedi evlerini yerleştirerek büyük takdir toplamıştı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, ilçe geneline yerleştirilen bu kedi evlerine düzenli olarak mama koymaya ve kedi evlerin bakımları gerçekleştirilmeye devam edildiğini ifade ederek, “Sokakta yaşayan hayvan dostlarımızı unutmuyoruz. Can dostlarımız için, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimizce toplanan ahşap ve plastik atıklar, Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimizce mama ve su kabı haline dönüştürüldü. Mama ve su kaplarımızı ilçedeki parklara, okul bahçelerine ve kamu binalarının bahçelerine yerleştirdik. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde en sadık dostlarımız olan sokak hayvanlarını da unutmadık. Bu zor günleri hep birlikte atlatacağımıza inancım tam” dedi.

Temizlik işçilerinden “Temizlik-Maske-Mesafe” mesajı Korona virüs salgını sürecinde, canla başla görevlerini sürdüren Pamukkale Belediyesi’nde görevli temizlik işçileri tüm dünyaya mesaj gönderdi. Temizlik işçileri personelleri sonbaharın gelmesiyle birlikte sararan yaprakları parklardan süpürürken yapraklarla “Temizlik-Maske-Mesafe” yazarak tüm dünyaya mesaj gönderdiler. Salgın sürecinin bitmesini sağlayacak en önemli 3 maddeyi, sararan yapraklarla park alanına yazan temizlik işçileri “Zor günlerden geçiyoruz. Bu süreçte evde kalarak, temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymamız gerekiyor” mesajı verdiler.



