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13 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Sonbaharda mest eden görüntüler...İnegöl ormanlarında renk cümbüşü

Sonbaharda mest eden görüntüler...İnegöl ormanlarında renk cümbüşü

DRONE GÖRÜNTÜSÜ

( BURSA -ÖZEL-DRONE) BURSA

Şelale Gökyüzü Ormanlı Sonbahar Irak 


- Sonbaharın gelmesiyle birlikte Bursa'nın İnegöl ilçesinde kaydedilen görüntüler görenleri mest etti. Alaçam, Kıran ormanları ve Soğukpınar'da gökyüzünden çekilen görüntüler renk cümbüşünü ortaya çıkardı.Uludağ'ın eteklerine kurulu olan İnegöl'de hem sonbahar hem de kış başka oluyor. İnegöl'de fotoğrafçı Ali Turhan'ın drone ile çektiği görüntüler görenleri mest etti. Alaçam'da sonbaharın gelmesiyle ormanlık alandaki ağaçlar sarıya, kızıla, yeşile büründü. Renk cümbüşünün yaşandığı bir başka yer ise Kıran ormanları. Bir taraftan akan şelaleler, diğer taraftan ormanlık alandaki muhteşem güzellik gözleri kamaştırdı. Ali Turhan'ın son durağı ise Soğukpınar oldu. Buradaki eşsiz güzellik kartpostallık görüntüler ortaya çıkarırken, izleyenleri de hayran bıraktı.
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