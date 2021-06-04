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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Son zamanların en büyük sigara kaçaklığı önlendi

Son zamanların en büyük sigara kaçaklığı önlendi

Çobanbey sınır kapısı cephe görüntüsü

Kaçak Sigara Sınır Kapısı İstihbarat Kaçak Sigara 

-Sigaraların tırdan çıkarılması
-Çıkarılan sigaralar

( KİLİS )- Sınır kapısında 14 bin 720 paket kaçak sigara ele geçirildi KİLİS

- Kilis Çobanbey Gümrük Kapısı'nda Suriye’den Türkiye’ye giren bir tırda yapılan aramalarda 14 bin 720 paket kaçak sigara ele geçirildi. Tır sürücüsü gözaltına alınırken, yapılan operasyonda ele geçirilen kaçak sigaraların miktar bakımın son zamanlarda ele geçirilen en yüksek kaçak sigara miktarı olduğu öğrenildi. Kilis’in Elbeyli ilçesi Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye’den Türkiye’ye giren bir tırı risk kriterleri çerçevesinde X-ray taramasına aldı. X-ray cihazı, tütün detektör köpeği ve gümrük personeli tarafından yapılan aramalarda tırın kasasına gizlenmiş halde 14 bin 720 paket kaçak sigara ele geçirildi. Yapılan operasyonda ele geçirilen 14 bin 720 paket kaçak sigaranın miktar bakımın son zamanlarda ele geçirilen en yüksek kaçak sigara miktarı olduğu öğrenildi Operasyon sonucu ele geçirilen kaçak sigaralara el konulurken, tır sürücüsü de gözaltına alındı.
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