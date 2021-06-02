Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Son tütün fideleri toprakla buluşuyor

Son tütün fideleri toprakla buluşuyor

Tütün dikimi işlemlerinden drone görüntüsü

Asad Tarım Allah Şili 

-Farklı açılardan tütün dikiminden drone görüntüsü

( DENİZLİ - ÖZEL - DRONE)- Tütün üreticileri hasat vaktine kadar bakım işlemlerini gerçekleştirecek- Tütün üreticisi Mehmet Yılmaz; "Ağustos ayına kadar bakacağımız tütünleri büyüdükten sonra sıra sıra toplayarak hasadını gerçekleştireceğiz" DENİZLİ

- Denizli’nin Çameli ilçesinde geçim kaynaklarından birisi olan tütün üretiminde sona yaklaşıldı. Yüksek rakımlı ilçe olması nedeniyle tarımda bazı ürünler geç dikimleri gerçekleştirilirken sabahın ilk ışıklarında başlayan çalışmalar hasat vaktine kadar bakımlarıyla birlikte devam ediyor. Çameli ilçesinin kırsal mahallelerinden biri olan Kolak Mahallesinde en önemli geçim kaynaklarından biri olan tütün üretiminde fideler toprakla buluşturuldu. Üreticilerin Şubat ayında başladığı örtü altı tütün fide yetiştiriciliğine, fideler büyümesinin ardından Haziran ayı sonuna kadar tütün dikim işlemleri devam ediyor. Traktörde bulunan tarım aleti üzerinde 5 kişilik işçi tütün fidelerini tek tek toprakla buluşturuyor. Ardından fidelere ilk can suyu verilerek dikim işlemleri tamamlanıyor. Dikim işlerinin ardından Ağustos ayında yapılacak hasat dönemine kadar bakımları gerçekleştiriliyor. Korona virüs dolayısıyla bu yıl çiftçilerin durumdan etkilendiğini ve kuraklık oluşması dolayısıyla da işlerin biraz geciktiğini belirten Mehmet Yılmaz; “Tütün üretimi için önceden toprakta küçük karıklar açılarak, elle dikim gerçekleştiriliyordu. Yaklaşık 4 dönümlük arazide diktiğimiz tütünleri şimdi traktör ile dikim yapıyoruz ve daha rahat oluyor. Geçtiğimiz yıl başlayan korona virüs ve havaların değişikliği derken, biraz çiftçi zor durumlar yaşamaya başladı.
İnşallah bu yıl kuraklık çok fazla olmaz, yağmur yağarsa verimlerimiz artacaktır. Tütün dikim işlemlerini bitirdik, sürekli olarak bakımlarını gerçekleştireceğiz. Ağustos ayına kadar bakacağımız tütünleri büyüdükten sonra sıra sıra toplayarak hasadını gerçekleştireceğiz. Diğer meyve ve sebze gibi ürünlerde de hasat vaktimiz yaklaşıyor” dedi.
"Şubat ayı başında başlıyoruz, Ağustos ayına kadar devam ediyor" Tütün fideleri dikimi gerçekleştiren Sultan Yılmaz; “Geçim kaynağımız tütün, Şubat ayı başında başlıyoruz, Ağustos ayına kadar devam ediyor. Sonrasında bakımlarını ara ara gerçekleştiriyoruz. Fidelerimiz büyüdükten sonra belirli bir zaman aralığında topladıktan sonra kurutuyoruz. Tütünler kuruduktan sonra belirli işlemlerden sonra satış gerçekleştiriyoruz. Tütün zahmetli ve uğraştırıcı oluyor, köyümüzün bir diğer geçim kaynağı tütüncülük olduğundan çalışmayı seviyoruz” diye konuştu.
(SY-MB-E)
İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Yeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa OlduYeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa Oldu
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement