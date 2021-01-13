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13 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Son semerci, babanın mesleğini yaşatmaya çalışıyor

Son semerci, babanın mesleğini yaşatmaya çalışıyor

Tokat'ta semerci mesleğinin son temsilcisi

Hastalık Irak 

-Küçük iş yerinde semer yapan usta
-Baba mesleği semerciliği yaşatmaya çalışan Mustafa Çeliköz (57), röp
-Detay

( TOKAT ) - TOKAT

- Tokat’ın son semercisi baba mesleğini mütevazi dükkanında yaşatmaya çalışıyor. Mehmet Paşa Mahallesinde bir apartman dairesinin alt katındaki iş yerinde 2 çocuk babası Mustafa Çeliköz (57) mesleğini icra ediyor. Babasının yanında çıkarak olarak semerciliğe başlayan Çeliköz, 45 yıldır bir zamanların en popüler mesleğini yaşatmaya çalışıyor. Semerciliğin ölmeye yüz tutmuş meslekler içinde olduğunu belirten Çeliköz, çırak bulamadıklarından yakındı. Çocuklarının dahi bu mesleği yapmak istemediğini belirten Çeliköz, “Kimsede bu işi yapmak için heves yok. Meslek ölmek üzere. Son temsilci olarak bir ben kaldım. Tokatta bu işi yapan kimse kalmadı. Bizden sonra meslek yok olacak. Benim 2 tane oğlum var, onlarda heves etmedi. Neymiş derisi kokuyormuş. Tozu oluyormuş. Ama bu meslekten kimseye hastalık geçmez. Babam 82 yaşında arada iş yerine geliyor” dedi.
Teknolojiye yenik düştü Eskiden köylere ölçü almak için taksi tutup gittiklerini belirten Çeliköz,” Yeni yetişen gençler büyükşehirlere kaçıyorlar. Tokat’ta birçok köy var, hiçbirinden gelen yok. Gelse gelse 1 merkep, 2 merkep ancak gelir, başka yok. İnsanlar tarlalarına arabalarla gidiyor, önceden atlar eşekler bağlarlardı. Teknoloji diyelim, ne diyelim. Yapacak bir şey yok. Gelen giden de yok” diye konuştu.
(OD-GF-
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