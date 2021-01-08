Son nefesini camide verdi

-Fotoğrafları



( GÜMÜŞHANE )- Özkürtün Belediye Başkanı Yakup Turgut’un abisi Yusuf Turan Turgut camide geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti GÜMÜŞHANE



- Gümüşhane'de kalp rahatsızlığı nedeniyle Kardiyoloji polikliniğinde muayene olan vatandaş 1 saat sonra gittiği camide Cuma namazını kılamadan kalp krizi geçirerek vefat etti. Edinilen bilgiye göre Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün Beldesinin Süme mahallesinde yaşayan 57 yaşındaki Yusuf Turan Turgut, kalp sıkıntısı nedeniyle Gümüşhane il merkezine geldi. Gümüşhane Devlet Hastanesi Kardiyoloji polikliniğinde muayene olan ve vücuduna günlük hayatta kalbin elektriksel faaliyetlerini kaydeden bir cihaz olan "holter" cihazı takılan Turgut, cuma namazını kılmak için kent merkezindeki Kemaliye Camiine geldi. Caminin üst katında saf tutarak namazı bekleyen Turgut ezan okunmasına yakın bir zaman diliminde birdenbire yere yığıldı. Camide bulunan vatandaşların haber etmesinin ardından olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Turgut'u vatandaşların ve bölgede görev yapan polislerin yardımıyla ambulans aldı. 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Turgut'un duran kalbi yapılan uzun müdahalelere rağmen çalıştırılamayınca hayatını kaybetti. İSKİ’den emekli olduktan sonra hayatını Süme mahallesinde geçiren 5 çocuk babası Turgut'un Özkürtün Belediye Başkanı Yakup Turgut'un abisi olduğu öğrenildi. Turgut, 9 Ocak Cumartesi günü Özkürtün Beldesindeki Merkez camiinde kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanında toprağa verilecek.



loading...