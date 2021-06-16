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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Son nefesinde karpuz istedi

Son nefesinde karpuz istedi

olay yeri ekip çalışmaları cenaze nakil detay

( MALATYA ) MALATYA

Aşırı Kilolar Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Genç Kadın Adli Tıp Kurumu 


- Malatya'da kaldığı evde lavaboya giderken rahatsızlanarak yere yığılan 48 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Cenazesi adli tıp kurumuna kaldırılan genç kadının son arzusunun ise karpuz olduğu öğrenildi.Olay, Battalgazi ilçesine Paşaköşkü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Dilek E. (48), aşırı kilolarından dolayı rahatsızlandı. Kendini iyi hissetmediğini belirten Dilek E.'ye iyi gelir düşüncesiyle yoğurt verilirken, genç kadın kapuz yemek istediğini belirttikten sonra lavaboya gitmek için ayağa kalktı. Bu sırada aniden yere yığılan Dilek E. olay yerine çağrılan 112 sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Cumhuriyet savcısı ile polis ekiplerinin incelemesinde Dilek E.'nin vefatında herhangi bir şüpheli duruma rastlanmazken, yapılan incelemelerin ardından genç kadının cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.
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