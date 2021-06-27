Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Son kısıtlamaya Diyarbakır uydu, sokaklar boş kaldı

Son kısıtlamaya Diyarbakır uydu, sokaklar boş kaldı

Boş caddelerden görüntü

Giriş Belgesi Güvenlik Güçleri Kabine Toplantısı Normalleşme Pazar Günü 

-Kapalı dükkanlardan görüntü
-detay görüntü

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamaya göre, tüm sokağa çıkma yasakları 1 Temmuz itibarıyla sona erecek. Bu hafta son kez uygulanacak ve 28 Haziran Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek olan sokağa çıkma kısıtlaması Diyarbakır’da devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklama ile tüm sokağa çıkma kısıtlamalarının 1 Temmuz itibarıyla sona ereceği müjdesi Türkiye'de normalleşme ışıkları yaktı. Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabıyla birlikte cumartesi günü saat 22.00'de başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacağı son kısıtlama, Diyarbakır’da da sokakları boş bıraktı. Trafiğin en yoğun olduğu Yenişehir ilçesi Ofis Semtinin boş kalması kısıtlamaya uyulduğunu gözler önüne sererken, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan YKS sınavı saatinde yasaklara dair genelgede hafta sonu iki gün boyunca gerçekleşecek YKS sınavı için 05.00-19.00 saatleri arasında sınav görevlileri ve sınava girecek adaylar ile beraberindeki refakatçi veya yakınlarının, YKS sınavına katılmak için görev almak üzere özel araçlarıyla yapacakları şehirlerarası seyahatlerde seyahat izin belgesi aranmayacağını ve yapılacak denetimlerde belirtilen kişilerin görev belgesi veya aday giriş belgesini ibraz etmelerinin yeterli olacağı açıklanınca sokaklar öğrenci ve ailelerine kaldı. Kent genelinde güvenlik güçleri tarafından uygulamalar devam ederken öğrencilerin dışarıya çıkabilmesini fırsat bilip sokaklarda izinsiz gezen vatandaşlara cezai işlem uygulandı.
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement