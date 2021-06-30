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30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Son kez uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Son kez uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Taksimden görüntü

Yabancı Turist Alabalık Turist 

-Kalabalıktan görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Korona virüsle mücadele kapsamında akşam saat 22.00 ile 05.00 arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması son kez başladı.
Kısıtlama öncesinde İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanında vatandaşlar yoğunluk oluştururken, kısıtlamayla birlikte muaf tutulan kişilerin ve yabancı turistlerin sokakta olduğu görüldü.
Türkiye bu gece son kez uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte yarın - 1 Temmuz - itibariyle Normalleşme Dönemine adım atacak. Korona virüsle mücadele kapsamında akşam saat 22.00 ile 05.00 arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bu gece son kez uygulanacak. Saat 22.00 itibariyle uygulanacak olan kısıtlama öncesinde vatandaşların Taksim ve İstiklal Caddesinde yoğunluk oluşturdu. Son kısıtlamanın başladığı ilk dakikalardan itibaren İstiklal Caddesinde kısıtlamadan muaf tutulan kişi ve turistlerin olduğu görüldü.
(DH-
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