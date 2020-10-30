Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Son iş günü çıkışında motosikletiyle yaptığı kazada öldü

Son iş günü çıkışında motosikletiyle yaptığı kazada öldü

olay yeri

Görgü Tanığı Cenaze Güvenlik Güçleri Trol 

-motosiklet
-güvenlik güçlerinin çalışması
-detaylar
-görgü tanığının anlatması

( ANTALYA )-Arkadaşlarıyla vedalaşıp ayrıldı, kazada hayatını kaybetti ANTALYA

- Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. 27 yaşındaki gencin bir otelin SPA merkezinde çalıştığı ve otelin kapanması nedeniyle bugün son kez çalışıp ve arkadaşlarıyla vedalaştıktan sonra yola çıktığı öğrenildi. Kaza, Sorgun Mahallesi Titreyengöl mevkisi Titreyengöl Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otelden iş çıkışı motosikleti ile Boğaz mevkisinden Titreyengöl mevkisine doğru gitmekte olan Faruk İpek'in (27) kullandığı 07 MPL 92 plakalı motosiklet, Titreyengöl Kavşağı yakınlarında tek taraflı kaza yaptı. Kaza sonucu motosiklet yolda 100 metre savrulurken, yola düşen sürücü İpek, olay yerinde yaşamını yitirdi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından talihsiz gencin cenazesi Antalya Adli Tıp Morguna gönderildi. Faruk İpek'in Boğaz mevkiindeki bir otelin spa merkezinde çalıştığı ve otelin kapanması nedeniyle bugün son kez çalıştığı ve arkadaşlarıyla vedalaştığı öğrenildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Tanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandıTanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandı
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Savcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna UğurlandıSavcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna Uğurlandı
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Murat Göğebakan Cenaze TöreniMurat Göğebakan Cenaze Töreni
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı