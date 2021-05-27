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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Son fotoğrafını ve görüntüsünü öldüğü yolda paylaştı

Son fotoğrafını ve görüntüsünü öldüğü yolda paylaştı

Ölen gencin sosyal medyadan paylaştığı son görüntü ve fotoğraflar

Sosyal Medya Cenaze Trol 

-Olayla ilgili arşiv fotoğraflar
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( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu’nda tünel içindeki yangın panosuna çarparak 50 metre sürüklenen motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Kazada vefat eden vatandaşın ölmeden önce yolda paylaştığı son görüntüleri ve fotoğrafları ortaya çıktı.Kaza, saat 15.00 sıralarında Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu Gültepe Tüneli çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan Ahmet Tolga Avşar idaresindeki 07 FZN 79 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak tünel içinde bulunan yangın panosuna çarptı. Çarpmanın etkisi ile panoyu parçalayarak yaklaşık 50 metre sürüklenen motosikletteki Avşar hayatını kaybederken, motosikletteki Alp G. (21) ise ağır yaralandı. Alp G. İzmit Seka Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, hayatını kaybeden Avşar’ın cenazesi ise yapılan incelemelerin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Ölmeden önce çekilen son fotoğrafı ve görüntüsü ortaya çıktıÖte yandan, kazada hayatını kaybeden Ahmet Tolga Avşar’ın ölmeden önce sosyal medyada paylaştığı son fotoğrafı ve görüntüleri ortaya çıktı. Avşar ve Alp G., kazadan 3 saat önce motosikletle seyir halindeyken çektikleri görüntüleri sosyal medya hesaplarından, “Kaskım kadar alengirli misin”, "Ankara'ya dönüyorum" yazısıyla paylaştıkları görüldü.

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