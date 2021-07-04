Son dokuma ustalarından Ümmühan teyze, 1800’lü yıllardan gelen tezgahta Nikfer bezi dokuyor

Sağlıktan Sanata, Hukuktan Eğitime, Güvenlikten Gayrimenkule, İnşaattan Tesis Yönetimine kadar yaşama dair ne varsa Gün Bugün’de… Meral Karadağ sunuculuğunda, Suat Sandalcı moderatörlüğünde Gün Bugün, Her Cumartesi saat 14.00'de Beyaz Tv’de....

Birbirinden şaşırtıcı konuları, bilimsel teorileri, gizemli sırları, gözümüzün önünde olan ama göremediğimiz detayları, tarihin bilinmeyen yüzünü ve daha birçok gerçeği keşfetmeye hazırlanın. Size sürekli bir şaşırtma efekti verdirecek, Dilara Sayan’ın muhteşem sunumuyla ekrana kilitleneceğiniz “Yok Artık” tazelenmiş ve dinamik içeriğiyle yakında Beyaz TV’de…...