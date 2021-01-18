-Kadriye Yüksel’den görüntü

-Oğlu Ferit Yüksel’in fotoğrafından görüntü

-Kadriye Yüksel açıklaması



( DİYARBAKIR ) - "Son çarem burası kaldı" diyen anne HDP önündeki evlat nöbetine katıldı DİYARBAKIR



- Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemine, bir aile daha katıldı.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde başlatılan oturma eylemi 504'üncü gününde sürüyor. Şimdiye dek 22 gencin ailesine kavuştuğu eyleme katılan aile sayısı 191'a ulaştı. Batman'dan oğlu Ferit için oturma eylemine katılan anne Kadriye Yüksel, evladının 6 sene önce Siirt’te kaybolduğunu söyledi.



Oğlunun medresede okuduğunu, sınava girmek için çıktığını belirten anne Yüksel, “Ne gören, ne duyan ne de bilen var. Aramadığım, sormadığım yer kalmadı. Ne ölüsünden ne de dirisinden haber alamadık. Nerede olduğunu da bilmiyoruz. Her yere gittik. Aramadığımız, sormadığımız yer kalmadı. Oğluma çağrım, eğer yaşıyorsa, sesimi duyuyorsa yalvarırım bir cevap versin. Yeter ki, sesini duyalım. Buraya aileleri televizyonda gördüm, aileler geliyordu. Dedim, bende sesimi oradan duyurayım. Belki oğlumdan bana bir haber gelir. Artık son çarem burası kaldı” dedi.

Oğlunun fotoğrafını alan Kadriye Yüksel, diğer aileler birlikte eyleme dahil oldu. (RK-YRT-



loading...