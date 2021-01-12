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12 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Somali ordusunda Türk imzası

Somali ordusunda Türk imzası

Arşiv görüntüleri

( ANKARA ) - ANKARA

Terörle Mücadele Güvenlik Güçleri Eğitim Merkezi Askeri Eğitim Sınır Güvenliği 


- Türkiye ile Somali arasında gelişen çok yönlü ilişkiler artarak devam ediyor. Açlık ve kuraklığın yaşandığı dönemde Somali’ye maddi ve manevi desteğini esirgemeyen Türkiye, aynı zamanda ülkenin terörle mücadele çabalarına en nitelikli ve somut desteği sağlayan ülke olmaya devam ediyor. Türkiye’nin yurt dışındaki en büyük askeri eğitim merkezi olan Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığında eğitim alan Somalili askerler, ülkenin çeşitli bölgelerinde terörle mücadele ve sınır güvenliğinde etkin olarak görev alarak Somali’nin istikrar ve güvenliğine büyük katkı sağlıyor. Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığında aldıkları temel eğitim sonrasında Türkiye’ye gelerek Isparta’da Terörle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkez Komutanlığında komando eğitimine devam eden Somalili askerler ülkelerinde aktif görevler alıyor. Bugüne kadar Türk askeri tarafından eğitilen beş Somali Piyade Taburundan dördü başkent Mogadişu kırsalında terörle mücadele operasyonları icra ederken, bir tabur da Etiyopya-Kenya sınırında konuşlu bulunuyor. Şu an altıncı Somali taburunun Isparta’da eğitimleri devam ediyor. Yedinci taburun ise Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı kışlasında temel eğitimleri sürüyor. Türkiye, Somali’ye en kapsamlı askeri eğitim veren ülke olarak toplam sayı itibariyle ilk aşamada 15 bin kadar olması öngörülen Somali Silahlı Kuvvetlerinin 3’te 1’ini eğitmiş olacak. Özellikle Somali’de bulunan Afrika Birliği Somali Misyonun ilerleyen dönemde ülkeden çekilmesi tartışılırken ve geçen sene gücü 2 bin civarında azaltılırken ülkede huzur ve güvenliğin sağlanması konusunda Türkiye tarafından eğitilen Somali güvenlik güçlerine daha büyük görev düşüyor. (MH-HA-Y)
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