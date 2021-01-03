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03 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Somali’deki terör saldırısında hayatını kaybeden Türk işçilerin cenazesi Türkiye’ye getirildi

Somali’deki terör saldırısında hayatını kaybeden Türk işçilerin cenazesi Türkiye’ye getirildi

Uçağın gelişi

Terör Saldırısı Başkent Saldırı Basın Mensupları Canlı Bomba 

-Cenazelerin uçaktan indirilişi ve götürülüşü
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Somali’nin başkenti Mogadişu’da düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden iki Türk işçi Erdinç Genç ve Selami Aydoğdu’nun cenazeleri ve yaralı 4 Türk işçi, Türk Hava Yolları(THY)’na ait uçakla Türkiye’ye getirildi.
Somali'de, Mogadişu-Afgoye yolunun inşaatını üstlenen Türk şirketinin çalışanlarına yönelik dün yapılan saldırıda, 2 Türk vatandaşı hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı. Vefat eden Erdinç Genç ve Selim Aydoğdu’nun cenazeleri başkent Mogadişu’dan havalanan Türk Hava Yolları’na ait TK687 sefer sayılı uçakla bu akşam saat 18.40’te İstanbul Havalimanı’na getirildi.
Cenazelerin yanı sıra saldırıda yaralanan işçilerden Ömer Aydoğdu, Yavuz Ercan, İmdat Uzuncaköse ve Şakir Çetinkaya da yurda döndü. Yaralı işçi, saldırı anında yaşananları anlattı İstanbul Havalimanı’nda kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına yaşanan saldırı anını anlatan Ömer Aydoğdu, saldırıda oğlu Selami Aydoğdu’nun hayatını kaybettiğini belirterek, “Yol çalışması yağıyorduk, orada asfalt seriyorduk. O anda bir canlı bomba geldi patlama yaptı. Her birimiz bir yere yıkıldık. Oğlumu kaybettim. Baba-oğul çalışıyorduk. Bu çok büyük bir acı. İki cenazemiz var onlarla birlikte geldik. Oradaki hastanede başka yaralı arkadaşımız yok hepimiz geldik. 6 kişiydik ekip başı bendim” dedi.
Saldırıda yaralan diğer bir işçi Yavuz Ercan ise, “Olay, ekim başımızın söylediği gibi gerçekleşti. Ben yine şükürler olsun bu şekilde atlattım ama onunki daha ağır. Kardeşlerimizi kaybettik, dostlar sağolsun. Keşke olmasaydı ama yapacak bir şey yok” şeklinde konuştu.
Çorum’da toprağa verilecekler İnişin akabinde uçaktan indirilen Türk işçilerin cenazeleri Ankara’ya hareket edecek uçağa nakledilecek. Daha sonra cenazeler defnedilmek üzere Çorum’a götürülecek. Erdinç Genç'in cenazesinin Aşdağul beldesinde, Selami Aydoğdu'nun ise Mecitözü ilçesine bağlı Çayköy köyünde defnedileceği öğrenildi.
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