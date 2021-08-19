- Somali'de restorana intihar saldırısı: 2 ölü, 3 yaralı



- Somali'nin başkenti Mogadişu'da bulunan bir restorana düzenlenen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Somali’nin başkent Mogadişu'daki Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı karargahının yakınında bulunan restorana intihar saldırısı düzenlendi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybetti, 3 kişinin de yaralandığı aktarılırken, hayatını kaybedenler arasında 1 askerin olduğu bildirildi.

Patlamanın ardından güvenlik güçleri, bölgeyi kordon altına alırken, sağlık ekipleri yaralıları hastanelere kaldırdı. Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, saldırının intihar yeleği giyen bir kişi tarafından gerçekleştirildiği düşünülüyor.

