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- Somali'de futbolcuları taşıyan otobüse bombalı saldırı: 4 ölü, 10 yaralı
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30 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
- Somali'de futbolcuları taşıyan otobüse bombalı saldırı: 4 ölü, 10 yaralı

- Somali'de futbolcuları taşıyan otobüse bombalı saldırı: 4 ölü, 10 yaralı

Saldırı sonrası görüntüler

Terör Saldırısı Taziye Mesajı Bombalı Saldırı Futbol Takımı Saldırı 

-Otobüsün yanması
-Panik halinde kaçan insanlar
-Yangının söndürülmesinden sonraki görüntüler

( MOGADİŞU ) MOGADİŞU

- Somali'de futbolcuları taşıyan otobüse düzenlenen bombalı saldırıda 4 futbolcu hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı. Somali'nin güneyindeki Kismayo şehrinde futbolcuları taşıyan bir otobüse bombalı saldırı düzenlendi.
Saldırı sonucu 4 futbolcunun hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Somali medyası, patlamada "JCCI" futbol takımının otobüsünün hedef alındığını ve otobüste kulüp personelinden yaklaşık 20 kişi bulunduğunu belirtti.
Saldırıyı henüz kimse üstlenmezken, patlamanın yola yerleştirilen bir patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu meydana geldiği öne sürüldü. Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullahi Muhammed Farmajo, Kismayo'daki terör saldırısının kurbanlarının ailelerine ve arkadaşlarına taziye mesajı gönderdi.
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