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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
- Somali'de Cumhurbaşkanı Fermacu karşıtı protesto düzenleyen muhaliflere ateş açıldı - Görev süresi dolan cumhurbaşkanına tepki artıyor

- Somali'de Cumhurbaşkanı Fermacu karşıtı protesto düzenleyen muhaliflere ateş açıldı - Görev süresi dolan cumhurbaşkanına tepki artıyor

muhalefetin protestosu

Görev Süresi Cumhurbaşkanlığı Güvenlik Güçleri Cumhurbaşkanı Saldırı Hazırlığı 

-yürüyüş
-ateş açıldığı an
-silah sesleri
-kaçışma anları
-detay

( MOGADİŞU ) - Somali'de Cumhurbaşkanı Fermacu karşıtı protesto düzenleyen muhaliflere ateş açıldı- Görev süresi dolan cumhurbaşkanına tepki artıyor MOGADİŞU

- Somali'de 8 Şubat'ta görev süresi sona eren Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'ya karşı başkent Mogadişu'da protesto gerçekleştiren muhalefet üyelerine güvenlik güçleri ateş açtı. Somali’de 8 Şubat'ta görev süresi dolan Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu ile bölge liderlerinin seçime yönelik yürüttüğü görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından seçim takvimi ertelendi. Muhalefet liderleri ve cumhurbaşkanlığı adayları duruma tepki olarak Fermacu'ya karşı başkent Mogadişu'da protesto gerçekleştirdi. Başkentte birçok bölgenin güvenlik güçleri tarafından kapatılmasına rağmen muhalefet liderlerinin önderliğinde binlerce kişi Daljirka-dahson Meydanına doğru yürüyüşe geçti. Protestoculara, yolları araçlarla kapatan polis tarafından ateş açıldı. O anlarda cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde, protestoya liderlik eden eski Başbakan ve Cumhurbaşkanı adayı Hassan Ali Khayre'nin, Wadajir Partisi Genel Başkanı Abdirahman Abdishakur Warsame ile eski milletvekillerinin büyük panik yaşadığı, can havliyle kaçıştığı görüldü.
Öte yandan, dün akşam saatlerin eski cumhurbaşkanları Hassan Sheikh Mohamud ve Sheikh Sharif Sheikh Ahmed'in bugünkü protestoya katılmak için geldiği otelin etrafında Cumhurbaşkanı Adaylar Konseyine bağlı güçlerle hükümete bağlı güvenlik güçleri arasında çatışma çıkmıştı. Eski cumhurbaşkanları, kendilerine karşı baskı uygulandığını ve yaşanan çatışmanın sorumlusunun Cumhurbaşkanı Farmacu olduğunu iddia ederken, hükümetten yapılan açıklamada söz konusu iddialar yalanlandı. Açıklamada, söz konusu çatışmanın saldırı hazırlığı içerisinde olan militanlara karşı düzenlenen bir operasyon olduğu vurgulandı. Somali’de 4 yılda bir genel seçim yapılıyor. Halk, Cumhurbaşkanı Fermacu'nun görev süresinin dolması nedeniyle seçim yapılmasını talep ediyor.
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