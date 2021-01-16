Soma’ya 3 yıl sonra kar yağdı

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( MANİSA )- Manisa’nın Soma ilçesine 3 yıl aradan sonra yağan kar görsel şölen oluşturdu MANİSA



- Manisa’nın Soma ilçesine 3 yıl aradan sonra yağan kar vatandaşları sevindirdi. İlçeye 3 yıl sonra yağan karın Bursa Uludağ'ı aratmadığını kaydeden vatandaşlar bol bol hatıra fotoğrafı çektirip kardan adam yaptı. Kurak geçen bir yaz döneminin ardından 2021 yılının ve kış mevsiminin ilk kar yağışı Manisa’nın Soma ilçesinde de etkili oldu. Beyaz gelinliğe bürünen ilçede vatandaşlar kar keyfini yaşarken kar görebilmek için Bursa’ya gittiklerini ancak kar yağışının ardından Soma’nın Bursa Uludağ’ı aratmadığını belirterek sevinçlerini gösterdi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle trafik akışının da olmadığı ilçede yollar da kar tutarken belediye ekipleri yüksek kesimlerdeki köy yollarında bir aksaklık yaşanmaması için tuzlama ve kar küreme çalışmalarına başladı.

Bu arada maden ocaklarına giden yollarda da kar nedeniyle çalışmaların başlatıldığı öğrenildi. (SC-



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