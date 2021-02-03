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03 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Soma'da köprü aşırı yağışa dayanamadı

Soma'da köprü aşırı yağışa dayanamadı

- göçen köprüden detay görüntüler

( MANİSA ) - MANİSA

Sağanak Yağmur Bild Aşırı Yağış 


- Manisa'nın Soma ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle İstasyon Mahallesi'nde bulunan köprü çöktü. Manisa'nın Soma ilçesinde iki gündür etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. İstasyon Mahallesi'nde bulunan köprü aşırı yağışlar nedeniyle çöktü. Köprünün çöktüğü sırada üzerinde araç trafiği olmaması olası bir faciayının da önüne geçti. Olayın ardından Soma Belediye Başkanı Ali Tulup ile AK Parti İlçe Başkanı Erol Saygılı gece saatlerinde taşkın meydana gelen Bakırçay üzerinde incelemelerde bulundu. Devlet Su İşleri (DSİ) 2. Bölge Müdürlüğü ile irtibata geçen Başkan Tulup durumu bildirerek acilen önlem alınması çağrısında bulundu. (YS-AY-
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