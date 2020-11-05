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05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Soluk borusuna olta iğnesi takılan martıyı vatandaşlar kurtardı

Soluk borusuna olta iğnesi takılan martıyı vatandaşlar kurtardı

soluk borusundaki iğneler çıkarılıyor

Sosyal Medya Harekete Geç Olta Hayvan Irak 

-vatandaşlar martıyı balıkla besliyor
-salıverilen martının uçarak uzaklaşması

( BARTIN ) BARTIN

- Bartın'ın Amasra ilçesinde soluk borusuna olta iğnesi takılan martı vatandaşlar tarafından kurtarılıp yeniden doğaya salındı. Bartın’ın Amasra ilçesinde vatandaşlar bir martının soluk borusuna olta iğnesi takıldığını fark etti. Rıza Erkan ve Soner Pişken isimli vatandaşlar Büyük Liman mevkiinde uçarak yanlarına kadar gelen martıyı kurtarmak için harekete geçti. Pense yardımıyla martının soluk borusuna takılan olta iğnesini çıkaran vatandaşlar daha sonra martıyı elleriyle besleyip doğaya saldılar. Çok üzüldük, kayıtsızda kalamadık Martının kurtarıldığı o anlara ait videoyu sosyal medyada paylaşan Soner Burgucu, “Karşılaştığımız manzara karşısında hem şok olduk hem de çok üzüldük. Kayıtsızda kalamadık. Arkadaşlarla birlikte pense yardımıyla martının soluk borusuna takılan olta iğnesini çıkardık. Daha sonra ellerimizle beslediğimiz martıyı yeniden doğaya bıraktık. Martının yeniden kanat çırpıp uçması ve doğal yaşamına dönmesi bizi çok mutlu etti. Aynı doğayı ve aynı yaşamı paylaştığımız hayvanların zarar görmemesi için bilhassa balıkçılıkla uğraşan vatandaşların çok daha dikkatli olmalarını istiyoruz. Unutmayalım ki doğa hepimizin ortak yaşam alanı.” Dedi.
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