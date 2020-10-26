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26 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Soluk borusuna ekmek kaçan 2 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

Soluk borusuna ekmek kaçan 2 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

- Zeynep'in son yemek yediği anların görüntüleri

( KOCAELİ ) -- haoğazına ekmek kaaKontrolden çıkan tır parçaladığı bariyerlerde asılı kaldı: 1 yaralı KOCAELİ

Sosyal Medya İlk Müdahale Hastane Cenaze Kız Çocuğu 


- Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde soluk borusuna ekmek kaçarak nefessiz kalan 2 yaşındaki kız çocuğu, 9 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olay 18 Ekim günü Gölcük ilçesi Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Süleyman ve Seyhan Karakolcu çiftinin 2 yaşındaki kızları Zeynep Karakolcu, yediği ekmeğin soluk borusuna kaçması sonrasında nefes almakta güçlük çekmeye başladı.
Minik Zeynep’in nefessiz kaldığını gören ailesi, kızlarını Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada ilk müdahalesi yapılan minik Zeynep, ambulansla Umuttepe Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. 9 günlük yaşam savaşını kaybetti Yoğun bakımda tedavi altına alınan 2 yaşındaki Zeynep Karakolcu, 9 gündür süren tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Minik Zeynep’in morga kaldırılan cenazesi yapılacak işlemlerin ardından toprağa verilmesi bekleniyor. Ekmekle yemek yediği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı Öte yandan minik Zeynep’in ailesiyle birlikte yemek yediği son görüntüleri ise sosyal medyadan paylaşıldı. Yakınları tarafından paylaşılan görüntülerde minik Zeynep’in sofrada ekmekle birlikte yemek yediği görünüyor. (GY-Y)
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