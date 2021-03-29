Soluk borusu istifrası ile tıkanan 6 aylık bebek hayatını kaybetti

-küçük bebeğin cenazesinin araca konması,

-cenaze aracının çıkış yapması,

-bebeğin dayısının açıklamaları,

-bebeğin sağlık fotoğrafı,



( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Gaziantep'te 6 aylık Eylül Maviş bebek, gece uyuduğu esnada mamasının nefes borusunu tıkaması sonucu boğularak hayatını kaybetti. Olay, gece saatlerinde Şehitkamil ilçesi 8 Şubat Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, 6 aylık Eylül Maviş bebek, gece uyuduğu esnada istifra etmek isterken kusmuğunu ağzından atamadığı için nefes borusu tıkandı. Nefes borusu tıkanan 6 aylık Eylül bebek, çok geçmeden boğularak hayatını kaybetti. Gece saatlerinde uyuyan anne Fadime Maviş ise bebeğin uyuduğunu zannederek öldüğünü fark etmedi. Sabah dayısı fark etti Sabah saatlerinde yeğenini sevmek için kucağına almaya çalışan küçük bebeğin dayısı, yeğenini hareketsiz görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Eylül bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden küçük bebeğin cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. "İstifra etmek isterken kusmuğu nefes borusunu tıkamış" Yeğeninin istifra etmek isterken mamasının soluk borusunu tıkaması sonucu hayatını kaybettiğini söyleyen dayısı İbrahim Maviş, "Gece iki üç sıralarında vefat ediyor. Gece uyumadan önce mama yemiş. Ondan sonra uyumuş. Uyurken de istifra etmek isterken kusmuğu nefes borusunu tıkamış. Boğularak ölmüş. Sabah ben sevmek için kucağıma alınca fark ettim. Yatıyor gibiydi. Kaldırmaya çalıştım kalkmadı. Sonrasında baktığımda yüzünde morluk vardı. Ağzından da mama akıntısı vardı. Yatış şekli de sıkıntılı olduğu için kusmuğunu yutmuş. Diğer insanlardan da çocukları uyuturken daha dikkatli olmalarını öneriyoruz" ifadelerini kullandı. Daha önce de ablası ölmüş Öte yandan küçük Eylül bebeğin daha önce bir ablasının havale geçirerek hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (SVY-SD-



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