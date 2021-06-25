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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Sollamaya çıkan tanker motosiklete çarptı: 2 ölü

Sollamaya çıkan tanker motosiklete çarptı: 2 ölü

Kaza sonrası detaylar

İlk Müdahale Güvenlik Önlemi Cenaze Aracı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Vefat eden şahsın olay yerindeki cenazesinden detaylar
-Ambulans ve polis ekiplerinden detaylar
-Olay yeri inceleme uzmanlarından detaylar
-Cenazenin cenaze aracına alınma anları
-Genel detaylar

( GAZİANTEP -ÖZEL) GAZİANTEP

- Gaziantep’te önündeki otomobili sollamak isteyen beton yüklü tanker arkasından gelen motosiklete çarptı. Çarpma sonucunda tanker ile otomobilin arasında sıkışan motosikletin sürücüsü Nail Cumalı (23) olay yerinde hayatını kaybederken, arkadaşı Hoşan Gezginci kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza, Gaziantep -Adıyaman yolu üzerinde bulunan Beykent Kavşağında meydana geldi. 27ACD859 plakalı Kuba marka motosikletle seyir eden Nail Cumalı ile Hoşan Gezginci’ye önündeki aracı sollamaya çıkan 27U2452 plakalı Mercedes marka beton yüklü tanker çarptı. Çarpma sonucunda tanker ile aracın arasında sıkışan 2 arkadaş motosikletle metrelerce sürüklendi. Motosikletten düşen Nail Cumalı olay yerinde hayatını kaybederken Hoşan Gezginci ise ağır yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 2 arkadaş hayatını kaybetti Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Gezginci’yi ambulansla hastaneye kaldırırken polis olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Gezginci ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza sonrası araç trafiği tek şeritten polislerin kontrolünde sürdü. Olay yeri inceleme uzmanlarının incelemesinin ardından yaşamını yitiren Cumalı ile Gezginci'nin cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Tankerin sürücüsü kaza sonrası gözaltına alınırken polisin kazayla ilgili araştırması sürüyor.
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