Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Söke’de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu

Söke’de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu

Kar yağışından görüntü

Yağan Kar Yağışı 

-Vatandaşlardan görüntü
-Detaylar ve rop.

( AYDIN ) AYDIN

- Aydın’ın Söke ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken, vatandaşlar kar görmek için dağlara çıktı. Söke ilçe merkezinde yağmur etkili olurken, yüksek kesimlerde ise kar yağışı devam ediyor. İlçenin Yamaç, Çavdar, Demirçay, Sofular, Aslanyaylası mahallelerinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Lapa lapa yağan kar sonrasında her yer beyaza büründü. Sökeli vatandaşlar ise yağan kar sonrası dağlara akın etti. Çocuklarıyla kar görmeye gelen aileler keyifli anlar yaşadı. Kar yağışının aralıklarla sürdüğü öğrenildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement