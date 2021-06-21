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21 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Söke'de karayolu kenarındaki yangın korkuttu

Söke'de karayolu kenarındaki yangın korkuttu

olay yeri kısa görüntü

( AYDIN ) AYDIN

Ağaçlı Uttu Yangına Müdahale Trol 


- Aydın’ın Söke ilçesinde yol kenarındaki kuru ot yangını korku dolu anlar yaşattı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın, Söke-Aydın karayolu Sazlı ile Argavlı Mahallesi, arasındaki alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında bulunan otlar henüz bilinmeyen bir şekilde alev aldı. Alevlerin yükselmesiyle bölge dumana teslim oldu. Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Yangının çıktığı noktanın yakın kısmında ağaçlık alanın olması korku oluştururken, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (LT-OD-Y)
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