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26 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Söke'de inşaattan düşen 2 işçi yaralandı

Söke'de inşaattan düşen 2 işçi yaralandı

Olay yeri

( AYDIN ) AYDIN

Polis Hastane Sağlık Ekibi Bild İnşaat İşçileri 


- Aydın’ın Söke ilçesinde çalıştıkları inşaatın 2. katından düşerek yaralanan inşaat işçileri Murat Y. ve Yılmaz K. hastaneye kaldırıldı. Olay, Fevzipaşa Mahallesi Kaygısız Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatın ikinci katında çalışan Murat Y. ve Yılmaz K. dengelerini kaybederek iskeleden beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan işçiler ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

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