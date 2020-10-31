Söke’de deprem sonrası taş ocağından kopan kaya parçaları böyle yuvarlandı



- Aydın’ın Söke ilçesinde deprem anını yansıtan görüntüler ortaya çıkmaya başladı.

Merkez üssü Ege Denizi olması, İzmir’de yıkımlara neden olmasının yanında Söke ve Kuşadası ilçelerinde büyük korku yaşatan 6.9’luk depremin şoku hala sürüyor. Söke ve Kuşadası ilçelerinde Ege Denizi merkezli artçı sarsıntılar sürerken, depremin izlerini yansıtan videolar sosyal medyada yayınlanmaya başladı.

Aydın Söke ilçesine bağlı Sazlı Mahallesi’nde eski taş ocağı mevkiinde deprem anındaki görüntüleri çeken vatandaşların yaşadığı şok ve korku kelimelerine yansıdı. Sazlı Mahallesi’nde sarsıntı anında dağdan kopan kaya parçaları karayoluna doğru düşerken, arkasından da toz bulutu bıraktı. Görüntüler objektiflere bu şekilde yansıdı.



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