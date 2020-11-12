Sokakta sigara içme yasağı ilk gününde delindi

-sigara içenlerin ve maskesiz gezenlerin görüntüleri



( ESKİŞEHİR -ÖZEL)- Sigara yasağına uymayanlar tepki çekti- İşte sigara yasağı sonrası ilk gözlemler ESKİŞEHİR



- Eskişehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, artan Korona virüs vakaları üzerine sokaklarda da sigara içmeyi yasaklarken kuralın ilk gününde pek çok kişinin yasağı deldiği görüldü.

Eskişehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Korona virüsün yayılımını azaltmak için yaptığı çalışmalar sonucunda yeni kararlar aldı. Vatandaşların sokakta sigara içmek için maskelerini indirmesinin büyük risk oluşturduğu sonucuna varan kurul park, bahçe, meydan, cadde gibi pek çok açık alanda sigara içmeyi yasakladı. Kararın ardından Vilayet Meydanı’nda, Hamamyolu Caddesi’nde, çarşıda ve pek çok kalabalık yerde sigara içilmeye devam edildiği gözlemlendi. Virüsün yayılımının, pek çok yerde olduğu gibi Eskişehir’de de yükselişe geçtiği bilinirken su içmek, ayaküstü bir şeyler yemek ve özellikle de sigara içmek için maskelerin çeneye indirildiği gözlemlendi. Tedbirsiz davranan vatandaşlar yüzünden durumun vahametinin arttığı görülürken, polis ekipleri kalabalık alanlarda incelemeler yapıyor. (BB-GC)



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