Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Sokakta polise yakalandı, “Virüsüm yok kendimi vururum” dedi

Sokakta polise yakalandı, “Virüsüm yok kendimi vururum” dedi

Adamın görüntüsü

Polis Aracı Karantina Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Basın Mensupları 

-Adamın telefonla görüşmesi
-Adamın basına konuşması ve tepkisi
-Adamın ambulansa bindirilmesi
-Ambulans ve polis aracının görüntüsü

( AKSARAY ) -- Karantinayı delerek sokakta polise yakalanan temaslı adam, “Kardeşim vallahi virüsüm yok, kendimi vururum şerefsizim” dedi AKSARAY

- Aksaray'da temaslı olduğu için “Riskli” olarak izlenimi devam eden ve karantinada olması gereken adam sokakta polise yakalanınca, “Kardeşim vallahi virüsüm yok, kendimi vururum şerefsizim” diyerek çekim yapan basın mensuplarına tepki gösterdi. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Büyük Bölcek Mahallesi Büyük Bölcek Caddesi üzerinde uygulama yapan polis ekipleri Rıfat E. (51) idaresindeki 40 AAP 423 plakalı Toyota marka otomobili durdurdu. Eczaneden geldiğini belirten şahsın HES Kodu sorgulamasını yapan polis ekipleri şahsın Korona Virüs izlenimlisi olduğunu tespit etti. HES kodu sorgulamasında “Riskli” olarak görünen adam için olay yerine sağlık ekipleri çağırıldı. Telefonla yakınlarıyla görüştükten sonra kendini görüntüleyen basın mensuplarını fark eden adam, “Kardeşim vallahi virüsüm yok, kendimi vururum şerefsizim” dedi.
Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri tarafından ambulansa bindirilen adam polis nezaretinde Cemalettin Aksaray-i Yurt Müdürlüğüne götürülerek 10 gün karantinaya alındı. (YC-
loading...
İlgili Foto Galeriler
İzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralıİzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement