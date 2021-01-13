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13 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Sokakta kayak keyfi

Sokakta kayak keyfi

Yol üzerinde kayak yapılması

Kar Kalınlığı Yağan Kar Yağışı 

-Kar yağışından detay
-Araçlardan detay
-Genel detaylar

( KAYSERİ -ÖZEL)- Karla kaplanan yollar piste dönünce, kayak takımını giyen vatandaş karın keyfini çıkarttı KAYSERİ

- Kayseri'de uzun süre beklenen kar yağışının yağmasının ardından vatandaşlar karın keyfini çıkardı. Kayak takımını giyen bir vatandaş yol üzerinde kayak yaptı. Kentte uzun süredir beklenen kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini göstermeye başladı.
Hacılar ilçesinde kar kalınlığı yaklaşık 5 santime ulaşırken, vatandaşlar da yağan karın keyfini çıkardı. Kar özlemini gideren vatandaşlardan Ahmet Doruk, kayak takımlarını giyerek yol üzerinde kayak yaptı. Erciyes Üniversitesi Kayak Takımı'nda da bulunan Doruk, özlenen karın keyfini sürdü. (TB-
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