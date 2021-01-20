Sokakta kalan evsiz vatandaşlara yardım eli

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( İSTANBUL ) -- Üsküdar Belediyesi sokakta kalan vatandaşları otellere yerleştirdi İSTANBUL



- Üsküdar Belediyesi, soğuk kış günlerinde örnek bir davranışla gönüllerdeki buzları çözdü. Üsküdar’da sokakta kalan evsiz vatandaşlar zabıta ekipleri tarafından çeşitli otellere yerleştirilerek barınmalarını sağlandı. Üsküdar Belediyesi soğuk ve zorlu kış aylarında yürekleri ısıtacak bir davranışla gönülleri fethetti. Soğuk kış günlerinde kalacak yerleri olmayan evsiz vatandaşlara yardım eli uzatan Üsküdar Belediyesi, evsiz vatandaşların barınma, giyim, ve beslenme ihtiyaçlarını karşılayarak evsiz vatandaşları soğuk kış günlerinde unutmadı. Ülke genelinde aralık ayından itibaren soğuk havaların etkisine girmesi Üsküdar Belediyesi'ni harekete geçirdi. Otelde kalan ihtiyaç sahibi Musa Dorcane, "Devletimizden, milletimizden Allah razı olsun ben 16 yıl hapishanede kaldım, dışarıdaydım şimdi burada yatıyoruz kalkıyoruz Allah devletimizden razı olsun ”dedi.

Orhan Kaya, "Sokaklarda kalıyordum cezaevinden çıktından sonra Siyamı Ersek’te sabahlamaya başladım. Yiyecek, içecek, kalacak yer ve sıcak bir banyo ,sıcak bir yerim var şu an. Odada televizyon da var, her şey var. Tüm ihtiyaçlarımız belediye tarafından karşılanıyor yiyecek olsun, giyim olsun Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun. İyi ki varlar onlar olmasaydı biz burada olamazdık. Allah Cumhurbaşkanımızdan, Belediye Başkanımızdan razı olsun" şeklinde konuştu.





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