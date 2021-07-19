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Sokakta ihtiyaç giderirken yakalandı, kelepçelenince kemanının derdine düştü
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19 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Sokakta ihtiyaç giderirken yakalandı, kelepçelenince kemanının derdine düştü

Sokakta ihtiyaç giderirken yakalandı, kelepçelenince kemanının derdine düştü

S. T.'den detay

Gürültü Polis Merkezi Polis Memuru Diyalog Polis Ekipleri 

-Polislerle diyalogları
-Pişmanlığını dile getirmesi
-S. T.'nin ayağa kalkamayışı
-Polis ekiplerinin kaldırması
-Ekip otosuna binmek istememesi
-Polis memurunun kemanı göstermesi
-Şahsın götürülmesi
-Sokaktan detaylar

( ANTALYA -ÖZEL)- Sokakta tuvalet ihtiyacını gidermek istedi kelepçeyi yiyince ‘keşke eve gitseydim’ dedi- Kemanı olmadan ekip otosuna binmek istemeyen şahıs, polisin daha önceden araca koyduğu kemanı göstermesiyle ikna oldu- Polis zorluk çıkartan alkollü şahsı kelepçelerken, yaşanan ilginç diyaloglar kameraya yansıdı ANTALYA

- Antalya’da sokakta tuvalet ihtiyacını gidemeye kalkan alkollü şahıs, polise zor anlar yaşattı. Kelepçelenen şahıs, ‘keşke eve gitseydim’ diyerek pişmanlığını dile getirirken, ekip otosuna bineceği sırada da kemanı olmadan araca binmek istemedi. Kemanının ekip otosunda olduğunun gösterilmesiyle ikna olan şahsa, kabahatler kanunundan işlem yapılacağı öğrenildi.Olay, sabah saatlerinde Muratpaş ilçesine bağlı Deniz Mahallesi 121 sokak üzerinde meydana geldi. Elinde kemanı ve domates poşetiyle sokakta gürültü çıkarmaya başlayan S. T. (37), iddiaya göre sokak ortasında tuvalet ihtiyacını gidermeye kalkıştı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Alkollü olduğu belirtilen S. T., ekiplere güçlük çıkartınca kelepçelenerek etkisiz hale getirildi.
“Keşke eve gitseydim”S. T., polis otosuna alınacağı sırada ise ilginç diyaloglar ortaya çıktı. ‘Keşke eve gitseydim. Ellerim de kelepçelendi’ diyen S .T., bacağında varis olduğu için ayağa kalkamadığını ifade edince, polis ekiplerinin yardımıyla kaldırıldı. Bir polis memuru, S. T.’ye ait keman ile içerisinde domateslerin bulunduğu poşeti ekip aracına koydu. Eşyalarının koyulduğunu fark edemeyen S. T. ise kemansız araca binmek istemedi. Ekiplerin kemanın araçta olduğunu göstermesinin ardından ekip otosuna alınan S.T., önce sağlık kontrolü ardından polis merkezine götürüldü.S. T.’ye Kabahatler Kanunundan işlem yapılacağı belirtildi.
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