Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Sokakta görev yapan polislere online siparişle çay ikramı yaptırdı

Sokakta görev yapan polislere online siparişle çay ikramı yaptırdı

Uygulamadan görüntü

Polis Online Gesi Uttu Polis Ekipleri 

-polis ekiplerine çay dağıtımından görüntü
-amirin teşekkür görüntüsü
-genel detay

( DÜZCE ) -- Lokantayı arayan vatandaş, polislere dağıtılmak üzere çay siparişi verdi DÜZCE

- Düzce'de korona virüs denetimleri kapsamında sokakta görev yapan polisleri gören vatandaş, bölgedeki lokantayı arayarak polislere dağıtılmak üzere çay siparişi verdi. Lokanta çalışanları, sipariş üzerine polislere sıcak çay dağıtımı yaptı. Düzce’de sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte saatler 21.00’i gösterdiği ilk anlardan itibaren polis ekipleri kısıtlamayı ihlal edenlere karşı cadde ve sokaklarda uygulama yaptı. D-655 Karayolunda gerçekleştirilen uygulamada vatandaşların kısıtlamadan muaf olup olmadıkları denetlenirken, izinli olmayanlara ise cezai işlem uygulandı. Kısıtlamadan muaf olan bir kişi uygulamada izin belgesini göstererek yoluna devam ederken, polislere de sürpriz hazırladı. Uygulama yapılan noktaya yakın bölgedeki bir lokantayı arayan vatandaş, online sipariş vererek polislere çay söyledi.

Online sipariş aldıklarını söyleyerek polislere çay ikramını yapan lokanta çalışanları, bölgede denetlemelerde bulunan İl Emniyet Müdür Yardımcısı’na da durumu anlattı. Vatandaşın yaptığı jest sonrasında lokanta çalışanlarına teşekkür eden İl Emniyet Müdür Yardımcısı Aytaç Tefek, "Bu soğuk havada bizlere çay getirerek iliklerimizi sıcak tuttuğunuz için teşekkür ederim” dedi.
(EB-GY-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement