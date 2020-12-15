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15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Sokakta görenler dönüp bir daha baktı

Sokakta görenler dönüp bir daha baktı

yaşlı kadının Kaz ile birlikte sokakta gezmesi

Yarış Yaşlı Kadın Doğum Günü En Yaşlı Kadın Cep Telefonu 

-vatandaşların o anı cep telefona çekmesi
-detaylar

( TRABZON ) -- Kimisi güldü kimisi ise şaşkın bakışlarla izledi- Trabzon’un en işlek sokağında 'Kaz’ görüntüsü şaşırttı. TRABZON

- Sokak ve caddelerde genelde köpek gezdirenlere daha çok rastlanırken Trabzon’daki bu sıra dışı görüntü şaşırttı. Şehrin en işlek caddelerinden Uzunsokak’ta elinde bastonu yanında kümes hayvanı olan” Kaz” ile birlikte gezen yaşlı kadının görüntüsü ilgi odağı olurken o anı cep telefonuyla görüntülemek isteyenler adeta birbirleriyle yarıştı. Kalabalığa aldırmadan Kaz ile birlikte yürüyen yaşlı kadın bir ara sokağın kalabalığından yakınarak tenha yerlerden gitmek istediğini belirtirken bir kişinin de” “HES kodu var mı onun abla ? sorusuna “var var” diye cevap vermesi gülümsetti. Kaz’ın torununa doğum günü hediyesi olduğunu belirten yaşlı kadın kalabalığın şaşkın bakışları arasında yoluna devam ederken o anlar cep telefonuna saniye saniye kaydedildi. (BK-EK
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