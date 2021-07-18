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Sokakta dehşet anları kamerada...Genç kızın darp edilme anları böyle görüntülendi
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18 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
Sokakta dehşet anları kamerada...Genç kızın darp edilme anları böyle görüntülendi

Sokakta dehşet anları kamerada...Genç kızın darp edilme anları böyle görüntülendi

Güvenlik kamerası

Genç Kız Polis Memuru Güvenlik Güçleri Akalan Kamera 

-Kavgadan görüntü
-Olay yerinden görüntü
-detay

( DİYARBAKIR -ÖZEL) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da genç bir kızın sokak ortasında bir erkek tarafından darp edilme anları güvenlik kameralarına yansıdı.Olay, dün akşam saatlerinde Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir genç kızın tartıştığı erkek tarafından sokak ortasında tekme tokat öldüresiye dövülmesi güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Çevredekiler olaya müdahale edince şahıs bu kez çevredekilere saldırdı. Haber verilmesi üzerine olay yerine güvenlik güçleri sevk edildi. Kıskıvrak yakalanan şahıs, yerden aldığı kesici aletle bir polisi de yüzünden yaraladı. Olayda genç kız şahıstan şikayetçi olmazken, polis memuru şikayetçi oldu. Yaşananlar an an güvenlik kameralarına yansıdı.
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