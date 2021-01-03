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03 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Sokakta çay içerken yakalandılar, polisten böyle kaçmaya çalıştılar

Sokakta çay içerken yakalandılar, polisten böyle kaçmaya çalıştılar

Polisin uyarıları

Akalan Çay Bahçesi Yasaklar Polis Ekipleri Muhalefet 

-Vatandaşın koşarak kaçması
-Detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Esenyurt’ta kısıtlamaya rağmen bir börekçi dükkanın önünü çay bahçesi gibi kullanan vatandaşlar, polisi görünce koşarak kaçtı. Polisin uyarısıyla geri dönen şahıslar hakkında hıfzıssıhha kanununa muhalefet ettikleri için idari yaptırım tutanağı düzenlendi.
Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde ara caddeler ve sokaklarda aralarında sık sık denetim gerçekleştiriyor. Denetimlerde bir cadde üzerinde börekçi dükkanı önünde çay içerek sohbet eden vatandaşlar polisi görünce koşarak kaçtı. Polisin uyarısı ile geri dönen ve yasaklara uymayan vatandaşlara hıfzıssıhha kanununa muhalefet ettikleri için haklarında idari yaptırım tutanağı düzenlendi.

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