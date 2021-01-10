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10 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Sokak tacirlerine şafak operasyonu

Sokak tacirlerine şafak operasyonu

Özel Hareket operasyon görüntüleri

( BALIKESİR ) BALIKESİR

Uyuşturucu Operasyonu Metamfetamin Şafak Operasyonu Kapsam Dışı Pompalı Tüfek 


- Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince Balıkesir merkezli İstanbul, Bursa ve Muş olmak üzere 4 ilde eş zamanlı şafak operasyonu yapıldı. Balıkesir merkezli 4 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda aranan 10 şüpheliden 7'si gözaltına alındı. 12 adreste eş zamanlı düzenlenen ve Özel harekat ekiplerinin de katıldığı operasyon kapsamında şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 bin 405 tane uyuşturucu hap, 21 gram metamfetamin, 54 gram esrar, 2 adet tabanca, 3 adet pompalı tüfek, 2 adet kuru sıkı tabanca, uyuşturucudan elde edilen 30 bin 800 lira, 2 adet kapsam dışı bıçak ve 42 adet 7.65 dolu fişek ele geçirildi. Emniyete götürülen şahısların sorgusu sürüyor.
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