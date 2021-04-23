Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Sokak sokak gezip şeker dağıttılar

Sokak sokak gezip şeker dağıttılar

ÇOCUKLARDAN DETAYLAR

Uttu Allah Esenli Bayram Havası 

-PALANDÖKEN BELEDİYE EKİPLERİ
-PALANDÖKEN BELEDİYE BAŞKANI DETAYLARI

( ERZURUM ) ERZURUM

- Korona virüs tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 23 Nisan Çocuk Bayramı’nı evlerinde geçiren çocuklara, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar sürpriz yaparak, miniklerin coşkusunu paylaştı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda korona nedeniyle evlerinde kalmak zorunda kalan miniklere Palandöken belediyesinden anlamlı sürpriz yapıldı. Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, sokak sokak gezip çocuklara şeker dağıttı.
Hediyelerine kavuşan miniklerin ise mutlulukları yüzlerine yansıdı. Covid-19 münasebetiyle 23 Nisan coşkusunu evlerde yaşayan çocuklara sürpriz yapan Başkan Sunar, “Aslında bugün bambaşka bir sürpriz yapmak istemiştik. İlçemizdeki billboardlara lolipopları tutturarak sokağa çıkan çocuklarımıza küçük bir sürpriz yapacaktık. Covid 19 tedbirleri kapsamında alınan kısıtlama kararı nedeniyle olmadı. Durum böyle olunca madem çocuklarımız dışarıya çıkamıyor, o halde biz çocuklarımıza gidip bayram coşkularını paylaşalım dedik. Muradımız bayram havasını yaşatmak. İnşallah başarılı olmuşuzdur.” diye konuştu Milli ve manevi değerler ışığında büyüyen çocukların, geleceğin teminatı olduğuna vurgu yapan Başkan Sunar, “Adetlerine, ananelerine, terbiyelerine, cemiyetlerinin kodlarından beslenen çocuklarımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın belirlediği 2053, 2071 hedeflerine ülkemizi taşıyacak geleceğimizdir. Tarihinin büyüklüğünü, mazisinin şerefini, dedelerinin şanını bilen, üstün vasıflarla donatılan çocuklarımızla, gelecek çok daha aydınlıktır. Bu duygu ve düşüncelerle, çocuklarımızın ve milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor; sağlık ve esenlikler diliyorum” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement