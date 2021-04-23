Sokak sokak gezip hediye dağıttılar

-4 Eylül Mahalle Muhtarı Numan Kaya röportaj

-Projenin Temsilcisi Beyzanur Kaya röportaj

-Proje gönüllüsü Muhammet Emin Tokmak röportaj

-Sokaklarda çocuklar detay

-Hediye dağıtılan arabayla detay



( SİVAS -ÖZEL)- Sivas’ta bir grup gönüllü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında sokak sokak gezerek çocuklara oyuncak, bayrak ve şeker dağıttılar SİVAS



- Sivas’ta bir grup gönüllü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında sokak sokak gezerek çocuklara oyuncak, bayrak ve şeker dağıttılar. Sivas’ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bir grup gönüllü çocuklara şeker, bayrak ve oyuncak dağıttı.

‘Masum Umutlar’ adlı proje kapsamında çocuklara hediyeler dağıtan gönüllüler kentte sokak sokak gezerek 23 Nisan coşkusunu çocuklara yaşattı. Öte yandan arabayı süsleyen müzik eşliğinde sokakları gezen ekip çocukları da bir hayli mutlu etti. 4 Eylül Mahalle Muhtarı Numan Kaya, çocukların sevinçlerine ortak olmak istediklerini belirterek, “23 Nisan olması hasebiyle çocukların bayramının buruk bir şekilde geçtiğini düşünerek kızımla birlikte çeşitli hediyeler alarak evlerinde onları ziyaret etmek için hazırlık yaptık. Bugün burada kızım bir projesi vardı ‘Masum Umutlar’ buna yaklaşık 6 ay önce başladı.

Köylerde, merkezde yaklaşık 500 ailenin çocuklarına ayakkabı, mont, kırtasiye gibi yardımlarda bulundu. Biz çocukları 23 Nisan vesilesiyle evlerinde ziyaret ederek sevinçlerine ortak olmak istiyoruz” dedi.

Projenin Temsilcisi Beyzanur Kaya, daha çok çocuğa ulaşmak istediklerini söyleyerek, “Bugün 23 Nisan vasıtasıyla birçok çocuğa ulaşmayı hedefledik 350 tane oyuncağımızı aldık. Yaklaşık 7-8 kişi dağıtımımızı gerçekleştireceğiz. Daha çok çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz. Önceki haftalarda Şanlıurfa’ya gittik, şimdi ki hedefimizde Mardin. Çocukları oynatıyoruz, eğlendiriyoruz, yüzlerini boyuyoruz daha sonra oyuncak ve çeşitli hediyeler veriyoruz” diye konuştu.

Proje gönüllüsü Muhammet Emin Tokmak ise,“23 Nisan geldi her ne kadar diğer 23 Nisanlar gibi olmasa da biraz buruk olsa da en iyi şekilde çocukları sevindirmek için böyle bir şey yapalım dedik. İnşallah diğer 23 Nisanlar daha güzel olur. Hediyeler arasında top, bisiklet, scooter, yiyecek, çikolata gibi çocukları mutlu edecek hediyeler var” dedi



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