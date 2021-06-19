Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Sokak sokak gezerek çalınan aracını arıyor

Sokak sokak gezerek çalınan aracını arıyor

Sokak sokak gezme detay

Mal Varlığı İş Başvurusu Sigara Hırsız Mobese 

-Seyit Malçok röportaj
-Telefonla emniyetle görüşme detayı

( MALATYA -ÖZEL) MALATYA

- Malatya’da yaşayan Seyit Malçok, ‘tek mal varlığım’ dediği ve çalındığını iddia ettiği otomobilini sokak sokak gezerek arıyor. İddialara göre, Malatya’da yaşayan Seyit Malçok’un 1994 model turkuaz yeşili Tofaş marka aracı hırsızlar tarafından 4 Aralık 2020 tarihinde çalındı. Oğluna emanet verdiği esnada çalınan aracı için emniyete başvuran Malkoç, 7 aydır ‘tek mal varlığım’ dediği aracının bulunduğu haberini bekliyor. Araca ait elinde fotoğraf dahi bulunmayan Malçok, bir umutla Malatya sokaklarında aracını arıyor. “Benim tek aracım vardı oda gitti” Aracın 12 yıldır kendisinde olduğunu ve oğlunun iyilik yapmak isterken böyle bir duruma düştüğünü belirten Malçok, “Araç 12 yıldır bende. 4 Aralık 2020 tarihinde benim çocuk, onunla iş başvurusuna gidiyor. Orada bacağı kesik bir kadın, diyor ki beni Paşaköşkü’ne bırakır mısın. Oğlum da kadını arabaya alıyor, mahallede duruyor ve sigara alacak marketten. Bir bakıyor ki araba gidiyor. Araç 7 aydır kayıp. Kadının suç ortağı başka suçtan cezaevinde yatıyor. Avukat kanalıyla kendisiyle irtibat kurduk. Aracın kadında olduğunu söylüyor. Emekli maaşımla aldığım araçt, tek mal varlığımdı. 1994 model. Geçen hafta sanayiyi komple gezdim. Araç Battalgazi girişinde mobeseye takılmış. Onun dışında bir şey yok. Emniyet suiistimal diye pek üstüne düşmüyor. Yoksa bu araç çoktan bulunmuştu. Benim tek aracım vardı oda gitti, lütfen ilgilenmenizi istirham edeceğim” dedi.
Araca ait fotoğraf olmamasına rağmen sokak sokak gezerek aracını aradığını ifade ederek Malçok, “Aracın bende fotoğrafı yok. Zor olmuyor, plakasını, motor numarasını, şase numarasını biliyoruz. 1994 model turkuaz yeşili, 44 EE 846 plakalı, Tofaş Doğan SLX. İyi niyet işte böyledir. İnsanın başını belaya koyar. Malatya içini geziyorum, sanayiyi gezdim. Özsan’a gittim. Bu aracın Malatya’dan dışarı çıktığına inanmıyorum” diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
Sigarayı Bıraktıracak 10 Kilit AdımSigarayı Bıraktıracak 10 Kilit Adım
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement