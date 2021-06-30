Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Sokak ortasındaki falçatalı intihar girişimini polis önledi

Sokak ortasındaki falçatalı intihar girişimini polis önledi

Polisin müdahale ederek yere yatırdığı şahsı kelepçe takması

Biber Gazı Polis İntihar Girişimi Polis Ekipleri 

-Şahsın yerden kaldırılması
-biber gazından etkilenmiş hali
-Polis aracına götürülmesi
-Ayağının kırık olduğun haykırması
-Alacaklısına küfür ve tehdit yağdırması
-Polis aracına konulması

( SAMSUN ) - Sokak ortasındaki falçatalı intiharı polis önledi SAMSUN

- Samsun'da borçlusuna kızıp sokak ortasında boynuna falçata dayayarak intihara kakışan şahıs ikna olmayınca polisin müdahalesiyle intihardan vazgeçirildi. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'nde akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, nakliyatçılık yapan İ.T., evinin yakında ikamet eden S.T.'ye nakliyat işi yapıp parasının bir kısmını alamadığını iddia ederek bunalıma gidip sokak ortasında falçatayı kendi boynuna dayayarak intihara kalkıştı. Olay yerine çok sayıda resmi ve polis ekipleri sevk edildi. Polis İ.T.'yi sokak ortasında ikna etmek için uzun süre uğraştı. Bir türlü ikna olmayan İ.T.'ye müdahale eden polis ekipleri taşkınlığını sürdüren şahsı biber gazı da sıkarak etkisiz hale getirip kelepçe taktı. Polis aracına götürülen İ.T. daha önceden ayağının kırık olduğunu ileri sürerek, "Ayağım kırık" diye bağırdı ve borçlusu S.T.'ye hitaben tehditlerde bulundu. Polis aracına bindirilen İ.T., İlyasköy Polis Merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (MAY-
İlgili Foto Galeriler
Hamile akademisyen dehşete düşürdü!Hamile akademisyen dehşete düşürdü!
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı